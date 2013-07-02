《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月2日

*工商时报：

--七家抢照，4G(第四代行动通讯)争夺战正式开打。4G频谱竞标申请昨日截止收件，总计包括电信三雄、亚太、国基、新建、台湾之星等七家业者，投标角逐上下行共270MHz频谱。

--富邦金控 及台北富邦银去年12月董事会通过共同收购大陆华一银行80％股权，总投资金额近300亿台币，金管会以极高的行政效率，两个月就点头核准，甚至在4月的两岸金银三会上，列为与大陆银监会协商议题，金融业者指出，可看出金管会对该案的重视。

--台新金控 上周五在彰银 常务董事会通过彰银与台新银合并案；对此，财政部长张盛和昨日表示，金融业属于高度监管事业，不是一般的营利事业可以强行并购，而金管会不会同意恶意并购，财政部将坚决扞卫国家和全民的利益。

--大陆经济成长虽明显放缓，但调涨最低工资标准的脚步丝毫未放松。昨日中国江苏、四川与辽宁三个省份宣布再度上调最低工资标准，其中台商众多的江苏调涨逾12％，达1,480元人民币。

*经济日报：

--供应链厂商昨日传出，苹果 最大组装厂鸿海 在6月的最后三天，停止向上游零组件厂商拉货，另一大组装厂和硕 也有关关帐效应，但没有鸿海明显，反映出苹果的库存压力升高，且在台主要零组件、组装厂商6月营收可能不如预期。

--台积电 明天进行除息交易。市场关注焦点，除了台积电能否顺利填息外，更聚焦后市股价能否续强，成为执掌台股攻坚大旗的领头羊。根据外资圈最新看法，普遍对台积电抱持正向乐观的观点。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。