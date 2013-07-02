港报财经评论：当金融地产牛市结束--信报7月2日

当金融地产牛市结束/ 习广思

港股七翻身会否出现？正如五穷和六绝，但经过两个月的大清洗，投资者6月半年结后可谓战意低迷，7月开始部署下半年，谨慎之余则不宜过于悲观，艺高胆大的投资者会博短线反弹，中长线投资者在恒指20,000点水平亦不妨吸纳。美国退市、中国内地钱荒带来的市场震荡，短期威力很大，但其实都是把过渡期的不安放大，倾向相信经过这轮大调整后，投资者冷静过后，会重新部署投资策略，金融市场可选择又具上升空间的资产不多，美国退市始终有利股票资产。中港股市面对的最大隐忧仍是中国内地经济，6月份国企指数调整之深，投资者仍不为所动，及至上周几日反弹成交偏低，反映投资者对中国经济仍是欠缺信心。昨日中国内地公布6月份PMI数据续下滑，A股续疲弱，相信经济在下半年要有明显反弹也不容易，股市能够指望的只有政策方向。在这样情况下，宏观敏感公司不宜买，只能选择盈利增长前景清晰、政策受惠的公司。可惜的是，这样的公司不会多，故下半年炒股不炒市持续的话，仍会出现大量资金追逐少量股票的情况，而在这种情况下，价值投资者亦将抬头，皆因市场要不断发掘落后遗珠。

写在七一的日子，一年前后，香港政治可谓变天。去年这个时候，梁政府上台，像一只政治IPO甫挂牌，股价即时潜水，西环保荐人护航力极低，营运质素恶化，情况犹如劣质民企新股一样，上市后丑闻多多。政治IPO没有蜜月期，上市一年潜水不起，观察期早已结束，部分支持者开始止蚀，未来一年会如何？大家是否要想想退市的可能？然而，写在今年七一，香港除了政治正在经历考验之外，香港经济所面对的问题，还包括在中国政府决心转型下，以及美国退市引发的种种环球资金变化，都一样值得大家反思。

早前两份关于香港竞争力的报告，香港排名均下跌。瑞士洛桑国际管理学院把香港竞争力排名，由连续两年居位首位，下调至第三名，除了生活指数高昂、污染问题严重得分最低外，经济表现、政府效能、企业效能及基础建设等排名均下跌。另一份由学者发布的《2013中国城市分类优势排行榜暨香港竞争力基本评价》则指出，香港除了创富城市、食品安全、国际金融中心力保优势外，其他多项如成长竞争力等排名都在下跌。后者更特别强调，香港缺乏长期经济战略规划，占领中环等政治议题更造成社会内耗，令香港竞争力严重滞后，大有叫反对政府人士少讲说话的意思，社会和谐才能像中国内地城市般群雄并起。(B03)

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澳元具反弹条件/ 苏子

澳洲央行将于今早宣布议息结果，部分分析员相信，目前澳洲的基本面令央行减息的可能性甚高；但亦有市场人士表示，由于澳洲总理陆克文刚接替于上月27日卸任的吉拉德，政治环境有变；加上目前金融市场的动荡局面仍未完全消除，故难言央行会否于今天把利率调低。然而，目前市场普遍相信，一旦澳洲央行真的宣布减息，则近期一直呈现大弱势的澳元汇价将无运行，兑美元的0.9心理关口势必面临严峻考验。留意澳元兑美元跌至0.92关口附近的交投已见减少，沽压亦不如早前般强劲，故相信，澳洲央行若真的宣布减息，澳元兑美元应不易成功失守0.9心理关口，反而小心在坏消息出现后，汇价可望在市场一片看淡声中自0.9心理关口附近出现一个强而有力的反弹浪。

上周五澳元兑美元曾低见0.9109水平，此低位与20天保历加通道底部支持相若，最后在0.9135水平收市，并在日线图呈现大阴烛。昨天澳元兑美元平开后却仅低见0.9119水平便已止跌回升，欧洲入市后更曾一度回升至0.9206高位，未见承接上周五的恶劣走势进一步跌至上述的通道底部支持以下波动，故短线走势已见好转；配合9天RSI指标自上月下旬开始已呈现底背驰的利好讯号来看，技术上看，澳元兑美元已具备见底回升的条件。只要今天澳洲央行的议息结果没有令澳元兑美元出现新一轮下跌浪，以及保持在上周五的0.9109低位以上，投资者已可伺机买入澳元兑美元，短线目标看汇价回升至0.945/0.95区域。

昨天美元兑日圆如预期般顺利突破50天SMA阻力，令短线技术走势继续好转，最高曾见99.72水平，相信100心理关口稍后将面临考验。留意美元兑日圆在升越100心理关口后，有否动力进一步突破上月5日的100.48高位，由于此高位与20天保历加通道顶部阻力相若，如乏力突破，预料汇价将会返回100关口以下，并继续以上落市形式运作。(B08)