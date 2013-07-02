港报财经评论：盼直通车，等七翻身--经济日报6月29日

盼直通车，等七翻身/ 余少文

六绝月结束，也是半年结之时，国企指数半年跌近20%，表现较A股跌13%还要深，金融股是短期灾区，黄金和煤炭股则是重灾区，惟广深两地可能率先推出QDII2试点，或可成为中资股下半年转势催化剂。上证综合指数七连跌后，昨日升29点或1.5%，收1,979点；而国企指数昨日亦升152点或1.7%，收9,311点，成交额179亿港元，70%主板H股随大市上升。至于红筹指数升103点或2.6%，收4,028点，成交额增加至82亿港元，主要是中国移动 急升4%及成交额高达31亿港元所推动。虽然中港股市昨日齐升，但今年上半年的表现却是惨不忍睹，不少人都预期股市在中国内地经济好转下，上半年可以走高，下半年才会下跌，可惜经济数据跟市场预期是两码子的事，上半年经济已转差，国指上半年下跌19%，红指跌11%，沪深指和上证均跌13%，全部都连跌两个季度。

国企半年表现最好是新能源概念股，升幅超过50%的十只股份中，其占去七个席位，华能新能源 升幅更逾1倍，受政策扶持，不排除下半年可维持强势。至于表现最差H股，是受累产品价格每况愈下的黄金和煤炭股，部分昨日更续创1年低位，若然金价和煤价下半年没有起色，不宜胡乱博反弹。尽管看好国指可以扭转跌势，但其周线、月线和季线走势所显示的信息不一，周线图出现锤头，有回升机会；但月线却跌穿汇聚的10月、20月、50月和100月平均线，尤其100月平均线是过去五年支持位，若然7月未能重上此线，中线反弹后，长期要继续跌。不过，季度走势又显示指数虽跌，仍未跌穿50季平均线，更长期的走势仍然是反覆上升。

中资股经历了五穷、六绝两个月后，进入七翻身月，看下能否真正翻身，以扭转国指长线下跌的趋势。市场预期中国内地经济下半年难有起色，又颇大机会重启IPO，对A股而言是噩梦，相信中国虽表示维持稳健货币政策，应该不可能回到宽松局面，对于股市而言也会利淡，即近期的利淡消息会延续下去。但利好消息是中国内地媒体报道央行已同意广州和深圳作为QDII2业务试点，方案已上报国务院待批，方案初期会选择两至三家在省内注册经营的证券公司开展试点，投资范围是香港交易所上市的证券产品。而投资者入门门槛为投资经验三年以上，金融资产不低于150万元人民币，境外投资不低于50万元人民币，上限为2,000万元人民币，及进行资金封闭管理。(B03)