港报社评：无惧风雨，争取民主--信报7月2日

在三号强风讯号下，昨天数以十万计市民参加“七一游行”，争取民主，不仅展示了香港社会普遍而强烈的民主诉求，也十分清晰表达了对现届政府施政的失望和不满。

民运人士今年提出以公民抗命手段，“占领中环”来争取真正普选，特区政府若继续采取延宕手法，只会激化更激烈的公民抗命运动。香港回归16年，目前社会内部的分裂和对立、公众对政府管治的不满，确实到了令人担心的地步。

从当前香港的政治形势看，梁振英政府主政一年，无法就有效施政的社会合作团结基础，成因除了政治制度程序外，政权的认受性从一开始受特首住宅僭建，到最近行政会议成员卷入涉嫌商业诈骗与洗钱案件，管治威望饱受冲击。

政府不断失去公众的信任，意味当前政府正面对巨大的潜在管治危机。事到如今，的确只有通过政改，建立一个真正的民主制度，化解行政与立法僵局，特区政府才能发挥管治职能，带领香港走上进步之路。

然而，特首梁振英面对公众强烈的民主诉求，对社会殷切的期望继续“冷处理”，使公众的焦虑和不满在“等待”中进一步扩散。如今“占中”公民抗命争取民主的正反力量，在特区政府迟迟不启动政改谘询下有激化之势，导致政改的形成过程更难凝聚理性与共识。若然出现这个结果，现届弱势政府对政改处理进退失当，实难辞其咎。

今年七一游行，数以十万计市民无畏无惧，争取民主政制，希望为下一代建立一个善治社会，实在充分展现了香港人坚守法治、追求民主自由的现代核心价值精神。(A02)