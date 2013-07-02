港报社评：民主要交货，民生要紧抓--星岛日报7月2日

3号风球下的七一游行人数，创下历次七一游行的第三高。本港经济和就业表现平稳，楼价开始出现整固预期，令今年游行争取普选政治诉求相形突出。

每次七一游行虽然有大会主题，实际上则是各式各样民间诉求百花齐放。2003年以“反对廿三条立法”为主题，实际上还包含了对经济差、失业率高等多方面的不满。今年的游行，同样包含多方民生诉求，

不过，政府就算解决了这些民生问题，都不足以化解市民在政治议题上的关注。比起2003年，现时经济大为改善，无疑楼价仍然非常高，但和2011年不同，今天经过政府连番出招后，终于遏止楼价升势。相比之下，要求普选行政长官的政治议题，声音变得响亮。

有人认为政府可以着手解决好民生问题，让社会在较为祥和的气氛下，展开对2017年普选特首的政治改革讨论，可是药力是否足够成疑。去年特首换届，两个建制候选人此起彼落，一场风起云涌的权力交接，增加了市民直接参与的期望。从近日社会情况和昨日游行去观察，普选的政治争议，不易随民生问题解决而降温。

以现时的气氛，政治议题势必成为梁振英执政第二年的焦点，与民生议题卷在一起成为难解的结。政治难题未解，议会内外的不合作只会有增无已，形成对解决民生议题的障碍，民生搞不好，倒过来会令政治气氛再差，交煎成恶性循环。

今年民生没闹出大乱子，不代表可以高枕无忧，一旦民主民生两面夹击，形势瞬间可以变得非常恶劣。政府要突破管治困局，在处理政治和民生议题上必须一起紧抓。(A04)