港报社评：建制与泛民应实事求是，就政改开展有意义对话--明报7月2日

3号风球之下，仍有数以十万计市民参加7．1游行，虽云游行队伍有不同诉求，但争取真普选才是游行主轴。政府就落实2017年特首普选，仍然停留在“适当时候进行谘询”阶段，事态或许反映中央仍在观察情况，各方应利用这个空间，就如何普选特首展开磋商。

2017年特首选举办法，完全关乎香港继续沉沦抑或否极泰来。如立法会主席曾钰成、行政会议成员叶刘淑仪都说过，若特首选举原地踏步，则无论谁做特首，管治都会十分困难。

这些人物的意见，与泛民基本契合，因为香港人都知道：（1）市民不会接受筛选特首；（2）若政制原封不动，则无论谁做特首，香港都会管治失效；（3）功能组别是政制民主化的阻力；（4）实施政党政治，政府才可以推行有效管治。事态显示建制阵营也有人认定政制必须开放和民主化。

政改由中央主导，特区政府一直以“适当时候进行谘询”拖延，事实上，待政府谘询公众时才开始讨论，届时只会是一场混战。建制派与民主派的商讨，应该就一些原则和办法求取共识。

若经建制和泛民取得一定共识，形成主流意见之后，对推进特首真普选肯定有帮助。昨日，特首梁振英与政府发言人评论游行时，特别提到政府会启动宪制程序，或可解读为变相开展谘询了。

泛民或许会担心政府欲藉此摸清楚民主派的底线，所以，建制阵营出面对话的人，要显示一定分量。至于泛民阵营如何让人认同它的代表性，也是需要处理的问题。建制和泛民实事求是地开展有意义对话，就有机会免使香港堕落万劫不复的深渊。(A03)