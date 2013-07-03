中国数据：汇丰6月服务业PMI微升但低位徘徊，服务业增速或继续下行

路透北京7月3日 - 与制造业类似，汇丰中国6月服务业PMI依旧表现疲弱，虽较前月略微上升，但新业务、企业经营预期均跌至低位，显现在制造业不景气之时，服务业也未有起色。

汇丰/Markit周三联合公布，中国6月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的51.2略微升至51.3，仍在4月创下的20个月低位附近徘徊；新业务指数降至50.5，为2008年11月以来最低。

“随着制造业增长放缓，服务业的潜在增长动力可能在减弱。在新订单增长乏力的情况下，就业形势会面临压力，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他认为，鉴于中国政府的增值税改革发挥影响还需时日，预计未来几月服务业增速还会放慢。

Markit提供的新闻稿称，6月份中国服务业经营活动虽保持增长，但增速疲弱，远低于长期平均值，新业务扩张放缓，不过月内用工数量有小幅增长，为吸引新业务，服务业企业微幅调低了收费水平。

对于未来12个月的经营前景，服务业界虽保持乐观，但乐观度处于调查历史最低点（本项调查始于2005年底）。市场需求疲弱是部分受访企业最担心的因素。

稍早公布的中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3。

此前公布的中国官方和汇丰制造业PMI6月均回落至低位，其中汇丰PMI创下九个月低点，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。