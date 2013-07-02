《香港报摘》--其他报纸重要消息7月2日

*明报：

--文华东方酒店集团财务总监Stuart Dickie表示，未来3年暂定只会再落成3间新酒店，无意开拓较低级别的酒店，并会为发展商推出的住宅项目提供酒店式管理服务，透过深化品牌效益提升盈利。

*星岛日报：

--恒生银行 基于资本成本以及预期美国加息的考虑，该行已将固定息率按揭贷款计划中3年及4年定息期的息率分别调升至2.8厘及3.25厘，1年及2年定息期的息率则维持不变。

--香港政府新一季卖地计划合计推出9幅住宅地皮，当中以两幅位于九肚的豪宅地最受市场瞩目，市场预料两地最少可为库房带来60亿港元收入。

*苹果日报：

--市场消息指出，成立超过20年的家庭用品连锁店--日本城已委聘投行协助安排上市，计划在今年9月份开始推介，初步拟集资约5亿港元。

--港交所 行政总裁李小加表示，伦敦金属交易所（LME）将会就从LME仓库网络提取金属的轮候时间作出市场谘询，并建议现时提货轮候时间逾100日的仓库，必须将进货率与出货率作出挂鈎，以确保提货轮候问题不会有所恶化。

--消息人士称，国家外汇管理局为推进资本项目可兑换发展，拟于部分地区开放500万元人民币以下中小企外保内贷业务，管理标准化后，小额外保内贷不再受原有管理政策限制，意味着不用再每宗审批，当局将于今年6-7月进行内部谘询。

*东方日报：

--消息人士称，包括天地壹号饮料及大型国企金融机构等数家企业，正探讨以H股全流通方式来港上市挂牌可行性。

--正在招股的媒体企业智美 主席兼总裁任文表示，目标于3年内把节目制作及体育筹办的收入占比，由目前各占10%提升至各占三分之一。

*文汇报：

--土地注册处资料显示，截至6月27日为止上半年的物业成交量为5,301宗，按年下跌26%；期内交易物业以细价单位为主，故交易总值减少34%至434.1亿港元。

--景福集团 截至3月底止全年净利按年上升39.2%至5,045万港元，期内零售业务营业额按年减少4%至12.04亿港元，主要因中国出口贸易仍受环球经济疲弱及其政府收紧信贷政策影响。

*大公报：

--东方明珠 斥资4.07亿美元，以分期方式购入俄罗斯油田项目63.05%权益。（完）

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