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货币新闻 | 2013年 7月 2日 星期二 10:48 BJT

新债招标：中国国开行一年固息债利率远低预期，三及五年亦偏低--业内人士

路透上海7月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债中标利率为3.91%，远低于市场预测均值4.09%。

该行同时招标的三年期固息债加权中标利率为3.9799%，五年期加权中标利率为4.0205%，亦低于此前预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标利率 3.91% 3.9799% 4.0205%

预测均值 4.09% 4.06% 4.06%

边际中标利率 -- 4.01% 4.05%

投标倍数 4.05 3.87 2.55

稍后国开行七年和10年期固息债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利率预测均值分别为4.12%和4.17%。

具体条款如下：

第27-31期固息债首发

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、60亿元、60亿元、70亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月2日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重利率(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月18日

分销期 7月3日-7月18日

上市日 一年：7月22日；

三年、五年、七年和10年：7月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行表示，本次招标发行后，该行将隔周对上述债券进行增发，一般以三个月为一个周期，每次每品种发行量视市场情况进行调节，每品种募集总量约350亿元-450亿元。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种每次增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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