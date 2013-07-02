新债招标：中国国开行一年固息债利率远低预期，三及五年亦偏低--业内人士

路透上海7月2日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债中标利率为3.91%，远低于市场预测均值4.09%。
该行同时招标的三年期固息债加权中标利率为3.9799%，五年期加权中标利率为4.0205%，亦低于此前预测均值。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年
中标利率 3.91% 3.9799% 4.0205%
预测均值 4.09% 4.06% 4.06%
边际中标利率 -- 4.01% 4.05%
投标倍数 4.05 3.87 2.55
稍后国开行七年和10年期固息债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的利率预测均值分别为4.12%和4.17%。
具体条款如下：
第27-31期固息债首发
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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、60亿元、60亿元、70亿元和70亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 7月2日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 7月18日
分销期 7月3日-7月18日
上市日 一年：7月22日；
三年、五年、七年和10年：7月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行表示，本次招标发行后，该行将隔周对上述债券进行增发，一般以三个月为一个周期，每次每品种发行量视市场情况进行调节，每品种募集总量约350亿元-450亿元。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种每次增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)