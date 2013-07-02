台湾债市：五年公债殖利率盘初多空交错，观察空方攻击力道是否持续

路透台北7月2日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二盘初于平盘下方震荡。上日美国ISM制造业就业分项指数下滑，令市场对美国就业市场的复苏仍有隐忧，隔夜美债殖利率也小幅走低，台债市场开盘先行反应跟随；但稍后空方攻击力道再起，五年券殖利率一度回到平盘附近，多空交错盘势依旧震荡。
交易商表示，开盘后不久，空方尝试延续上日偏空气氛再下一城的意图明显，并以流动性较差的10年公债102/6 同时为攻击标的，令10年债再触及1.45%附近，希望带动五年券殖利率同步走高。然而市场对前景看法分歧，银行端逢高仍有买入意愿，较大区间震荡为本周公债市场基调。
〞交易的人少令市场波动变大，多空都不断利用消息面发动攻击，并没有很明显的实质买卖盘。〞一银行交易员称。
交易员认为，在周五美国非农就业数据公布前，市场信心不足，短线进出频繁，盘势较为复杂。
交易员观察市场最新动态：
* 空方攻击未停手，多方相对较不积极
* 隔夜美债影响渐弱，盘面由积极型交易商带动
* 市场仍在清洗筹码过程中，部分交易商退场观望
* 五年券前波多空交手高低位0.98-1.08%大区间不易突破
* 银行端逢高仍有建置部位意愿，但方向未确定前不会积极买入
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在1.01-1.04%
* 102/6在1.44-1.46%
本地时间10:01最新报价：
* 102/2殖利率跌0.75基点，报1.0280%。
* 102/6殖利率升0.7基点，报1.4500%。
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)