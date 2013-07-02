台湾汇市：台币盘初实际成交微升但交投清淡，等待美国就业数据出炉

路透台北7月2日 - 台币兑美元 周二盘初实际成交区间微升，整体交投清淡。交易员等待美国周三ADP民间就业岗位数据的发布，希望藉此判断周五非农就业数据表现好坏的蛛丝马迹。在相关讯息发布前，市场倾向观望等待。
交易员认为，今日盘中观察重点在于股市与韩元走势，惟上述金融市场早盘也呈现横向整理格局。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.96-29.995，上日在29.96-29.99。央行上日作价收于30.115。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点为折价，报价为-0.005/0.005，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在29.980/30.000左右，上日收在29.960。
本地时间10:19时，台币兑美元升值1.26角报29.989。
交易员观察市场最新动态：
* 美国周四休市，周五又要公布非农数据，此前市场震荡为主
* 台股进入除息旺季，往年外资领息后以汇出为主，台币受季节因素影响偏弱
* 美国非农数据若好于预期，外资恐加速撤离新兴市场
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.95-30.00
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(记者 董永年; 审校 杨淑祯)