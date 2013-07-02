更新版 1-中国公开市场：续暂停操作，单日投放360亿元市场预期仍不乐观

* 短期资金面仍将面临冲击，市场预期不敢乐观

* 公开市场操作周二继续暂停，延续上周以来的态势

* 单日净投放360亿元，给流动性提供一定的支撑 (新增市场评论及相关背景)

路透北京7月2日 - 中国银行间市场资金利率虽仍在继续下探的过程中，但短期内还将面临大额存款准备金清算、财税缴款等的冲击，市场预期仍不敢乐观。人民银行公开市场操作周二继续暂停，单日净投放360亿元人民币，给流动性提供一定的支撑。

业内人士稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，延续了上周以来的态势。

“资金面不确定性最大的是公开市场操作，央行的态度以及是否会进行逆回购是市场普遍关注的点，”上海一大型银行债券分析师称，“我们预计，货币政策仍会中性偏紧，公开市场操作或暂停一段时间；即使完全停了，我们测算后发现，三季度内的资金情况都不会好起来。”

“5号存准清算必须有冲击啊。公开市场操作没什么动作，我们估计要补缴3,000到4,000亿元，难受还是要难受，能不能熬过去就不知道了，”北京一国有大行交易员亦称。

针对央行增加再贴现额度，上述银行分析师指出，在外源性流动性补充趋减的大背景下，该举措确实算内源性提供，但规模过小，对流动性的助益有限。

引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行周一称近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元人民币，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。

在中国央行维稳市场表态的安抚之下，银行间市场资金利率自前周历史高点回落，但仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，上周央行顺势暂停公开市场操作，最终净投放250亿元人民币。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） --

（周四） 待定 央票到期 220 正回购到期 240 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)