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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 11:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连续五日上扬后转为小跌，公债走升

交易员称，市场开盘不久后韩元微升，因韩国出口商继续买进韩元。但韩元很快下跌，因为市场在建立美元多仓且韩股下滑。

“我们看到，在近期上涨后出现了一些技术性调整，市场中似乎有些人士认为步入1,120区间还太早，”一名当地银行的交易员称。

另一名当地银行交易员称，短期内韩元料保持升势，投资者关注午后韩国出口商可能会进一步抛售美元。

韩国综合股价指数 下跌0.1%。

韩债价格上涨，但由于缺乏动能相关事件，走势有限。9月三年期公债期货 上涨0.09点，报105.32。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,134.4 1,132.4

日圆/韩元 11.3887/974 11.3893

韩国公债期货 * 105.32 105.23

韩国综合股价指数 1,854.07 1,855.73

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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