韩国汇市：韩元兑美元连续五日上扬后转为小跌，公债走升

交易员称，市场开盘不久后韩元微升，因韩国出口商继续买进韩元。但韩元很快下跌，因为市场在建立美元多仓且韩股下滑。
“我们看到，在近期上涨后出现了一些技术性调整，市场中似乎有些人士认为步入1,120区间还太早，”一名当地银行的交易员称。
另一名当地银行交易员称，短期内韩元料保持升势，投资者关注午后韩国出口商可能会进一步抛售美元。
韩国综合股价指数 下跌0.1%。
韩债价格上涨，但由于缺乏动能相关事件，走势有限。9月三年期公债期货 上涨0.09点，报105.32。
0230GMT 上日收市价
--------------------------------------------------------
韩元/美元 1,134.4 1,132.4
日圆/韩元 11.3887/974 11.3893
韩国公债期货 * 105.32 105.23
韩国综合股价指数 1,854.07 1,855.73
--------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 于春红)