澳门经济：7月博彩收入为294.85亿澳门元，按年增20%

路透香港8月1日 - 澳门政府周四公布，7月博彩收入为294.85亿澳门元，按年增长20.0%。此亦较上月小增4%。

今年1至7月博彩总收入为2,009.32亿澳门元，按年增加15.9%。

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澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

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