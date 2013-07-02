中国资管：上周银行理财产品发行574款，人民币产品收益率高达5.30%

路透北京7月2日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（6月22日-6月28日）69家银行共发行了574款理财产品，发行银行数较上期报告减少3家，产品发行量增加11款。其中人民币理财平均收益率达5.30%。

受到货币市场流动性异常紧张、月末、季末银行各项考核以及下月各种缴款的影响，上一报告期理财产品发行银行以及产品数量已经显着增加，报告期发行数量又增加11款。

按币种分类，上周人民币理财产品发行568款，平均预期收益率达到5.30%；外币理财产品发行6款，其中，美元理财产品发行3款，平均预期收益率2.56%；澳元、欧元和港币理财产品分别各发行1款，预期收益率分别为4.00%、0.20%和1.70%。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共144款，市场占比为26.83%；非保本型理财产品共420款，市场占比为73.17%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 253款 -6款 5.11% +59个基点

外币债券和货币市场类 5款 +1款 1.84% +59个基点

结构性理财产品 8款 -10款 8.35% +203个基点

其他类理财产品 293款 +15款 ~ ~

其他类理财产品市场占比小幅上升至51.05%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 37款 +7款 5.06% +129个基点

1个月至3个月（含） 325款 +1款 5.30% +71个基点

3个月至6个月（含） 130款 -11款 5.17% +46个基点

6个月至1年（含） 67款 +13款 5.17% +46个基点

1年以上期理财产品 14款 持平 6.56% +126个基点

上周45家银行共发行了259款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为5天，最长为365天；预期年化收益率最低2.00%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率下滑75个基点，最高预期收益率上升40个基点。

相比上周收益率，6月的钱荒推升最后一周收益率环比大幅上升，其中3个月以下期限的上周幅度达1.50个百分点左右。

人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率 环比上周收益率

无固定期限 1 0.40% 4.20% ~

1个月以下 22 8.70% 5.04% 3.49%

1个月至3个月 146 57.71% 5.14% 4.55%

3个月至6个月 54 21.34% 5.00% 4.59%

6个月至1年 29 11.46% 5.14% 4.60%

1年以上 1 0.40% 5.20% ~

**到期产品2款产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有1206款产品到期，其中有153款产品公布了到期收益率，2款产品到期未实现最高预期收益率，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类605款，结构类39款，除了有2款结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.30%，较上期报告下滑6个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.83%，较上期报告下滑52个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有18款，除了1款澳元产品外，其余所有产品为人民币产品。

到期收益率最高的产品为兴业银行 在2012年12月26日发行的“2011年第三十四期万利宝”私人银行类人民币理财产品（A款）”，投资币种为人民币，该产品到期实现了7.80%的收益率。