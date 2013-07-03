中国数据：6月官方非制造业PMI降至53.9，创九个月新低--国家统计局

路透北京7月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3.

注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)