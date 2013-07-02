更新版 1-新债招标：国开行一年债利率意外超低，资金好转交易盘踊跃参与

* 国开行福娃债短端中标利率明显偏低

* 中长期品种则稍低或符合预期

* 资金价格回落，交易盘踊跃参与

* 监管层连续表态维稳下，预期向好

* 二级市场收益率“倒挂”现象进一步修复 (新增更多评论和细节)

路透上海7月2日 - 受益于资金价格回落，中国国家开发银行 周二招标的新一轮"福娃债"中，一年和三年短期品种的中标利率偏离市场预期幅度较大，其中一年期中标利率意外超低，而其它中长期品种则稍低或符合预期。

业内人士指出，随着央行接连表态维稳资金面，今日公开市场操作继续暂停，银行间市场资金显露宽松迹象，交易盘参与一级投标明显较前期活跃，二级市场上短端金融债受其带动，收益率也有小幅下行，“倒挂”现象正在进一步修复中。

“结果偏低，尤其是短的，一年的，和资金面有关，资金松了一点。”华南一券商交易员称。

他指出，本次“福娃债”缴款日在7月下半月，而在监管层连续维稳言论呵护下，机构对后续资金面预期亦偏向乐观，受交易盘参与踊跃带动，一年期品种投标倍数达4倍。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.0866% 4.17%

预测均值 4.09% 4.06% 4.06% 4.12% 4.17%

边际中标利率 -- 4.01% 4.05% 4.11% --

投标倍数 4.05 3.87 2.55 1.77 1.87

中国银行间市场资金利率虽仍在继续下探的过程中，但短期内还将面临大额存款准备金清算、财税缴款等的冲击，市场预期仍不敢乐观。人民银行公开市场操作周二继续暂停，单日净投放360亿元人民币，给流动性提供一定的支撑。

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

广发银行交易员吴思捷还提到，对于市场大部分交易盘来说资金成本是隔夜回购利率，虽然目前隔夜仍然偏高，但如果看一年的资金成本，“拿这个(国开一年品种)还是能赚钱的，...交易盘进去其实还是赌资金面会动，整个利率会下来。”

回购市场上，主要回购利率 继续大幅回落，隔夜品种 加权平均利率为3.7854%，较上交易日跌63bp(基点)。

上海一商业银行交易员则指出，随着资金面的好转，此前二级市场上收益率“倒挂”现象正在进一步修正中，国开行新债招标结果偏低亦拉动了二级短端收益率向下调整，“早上金融债短的也下来了一点，不过成交不多。”

今日招标国开行新债具体条款如下：

第27-31期固息债首发

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、60亿元、60亿元、70亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

缴款日/起息日 7月18日

分销期 7月3日-7月18日

上市日 一年：7月22日；

三年、五年、七年和10年：7月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行表示，本次招标发行后，该行将隔周对上述债券进行增发，一般以三个月为一个周期，每次每品种发行量视市场情况进行调节，每品种募集总量约350亿元-450亿元。