中国资管：上周42款集合信托产品发行，平均期限缩短至22个月

路透北京7月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月22日-6月28日）共有23家信托公司发行了42款集合信托产品，发行量环比增加1款，增幅为2.44%。

42款新发行产品中，41款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.95亿元，环比降低0.66亿元，降幅为25.31%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为81.73亿元，环比降低25.09亿元，降幅为23.49%。

募集规模最大的是华润信托发行的“焱金7号金达煤焦集合资金信托计划”，募集规模为7.00亿元，这是一款工商企业领域贷款运用类类产品。

从期限上看，38款新发产品均公布了期限，平均期限为21.71个月，环比缩短11.83个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10款 8.91% +0.23个百分点

18个月期 1款 10.00% +0.03个百分点

21个月期 1款 9.50% ~

24个月期 21款 10.10% +0.35个百分点

30个月期 3款 10.03% ~

36个月期 2款 10.25% +0.25个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了18款，居首位；房地产领域产品发行了15款；金融领域产品发行了4款；基础设施领域产品发行了3款；其他领域产品发行了2款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了19款，居首位；权益投资类产品发行了9款；股权投资和组合运用类产品各发行了5款；债权投资类产品发行了3款；其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品37款，平均成立规模2.21亿元**

上周共有28家信托公司成立了68款集合信托产品，成立数量环比增加31款，增幅为83.78%。其中有52款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.07亿元，环比降低0.13亿元，降幅为6.05%。

按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为140.97亿元，环比增加59.33亿元，增幅为72.67%。其中，重庆信托成立的“渝信盈丰1号集合资金信托计划（第一期）”募集资金规模最大，达到25.00亿元，这是一款工商企业领域贷款运用类产品。

上周共有32款新成立产品公布了期限，平均期限为36.56个月，环比延长0.56个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.39%，环比下降0.04个百分点。

从资金运用领域来看，贷款运用类产品成立了24款，居首位；权益投资类产品成立了12款；证券投资类产品成立了5款；组合运用和债权投资类产品各成立了2款；交易运用类产品成立了1款；其他类产品成立了22款。