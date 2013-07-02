中国债市动态：资金面暖意更浓推中短券收益率下行，国开新债定位偏低亦助力

路透上海7月2日 - 中国银行间市场周二早盘中短券收益率大多下行，其中信用债跌幅更为明显，因资金面延续回暖之势，此外国开行新债定位偏低亦为二级市场提供助力。

交易员并指出，近日政策面暖风频吹，央行行长表态不会在流动性困境时坐视不管，以及在再贴现工具上加力，均不断传递监管层稳定资金预期的信号，如果资金面能够持续向好，债市或将延续稳中偏强的走势。

“早上资金比较宽松，国开（新债）招的也挺低的，交易比较活跃，”上海一银行交易员称。

她谈到，利率债方面，中短期金融债收益率有所走低，国债则相对稳定，信用债表现则更为强势，短融收益率跌幅不小。

业内人士稍早透露，国家开发银行 上午招标的一年期固息债中标利率为3.91%，远低于市场预测均值4.09%；该行同时招标的三年期和五年期限固息债加权中标利率亦低于此前预测均值。

在谈及央行释放的政策信号时，她认为，主要是要稳定预期，同时希望银行合理地调整资产业务，而昨日央行提出要加强再贴现的力度，“就是要培养乖孩子，不要瞎搞。”

中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。他并表示，央行作为最后贷款人，如有机构确实流动性特别困难，不会放手不管。

为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行周一称近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元人民币，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。