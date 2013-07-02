中国汇市：人民币早盘随中间价微升，周五例行调准前市场料保持观望

* 即期随中间价微幅走升,结汇略占优势

* 关注存准清算日资金情况及美国非农数据

* 市场料维持相对平稳的趋势

路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跟随中间价微幅走升。隔夜美指走跌，中间价借机小幅反弹。交易员称，上个月政策和季节性购汇因素消失，进入7月结汇稍多；关注本周五存款准备金清算日的资金面变化状况，以及当晚公布的美国非农数据，此前料维持波动中偏强的走势。

上海一外资行交易员说，大家都在观望和等待周五存款准备金缴款日，如果当天情况显示人民币资金紧张的话，掉期点数会扩大，对在岸和离岸人民币汇率都会产生一定的冲击。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

他并称，周五晚上美国非农就业数据会发布，此前国际市场不会有太大的波动，人民币汇率料变动也不大。若数据超出市场预期，料对离岸人民币产生冲击并传导到在岸人民币汇率。

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.1310元，上日收报6.1327元。今日人民币兑美元中间价 为6.1773元，上日中间价为6.1805元。

“早盘和昨天市场变化不大，人民币高点仅比昨日高点（6.1285）高3个点子，市场比较平静，走势平稳。”华南一股份行交易员说。

他称，可以关注这两天人民币会否升破6.1280，感觉市场对这个位置有一定阻力，如果突破则说明整个市场客盘的结汇量还是偏大。

美元和日圆周二企稳，出炉的一系列全球各地区工业数据表明经济成长提速，但却没有强劲到会引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激政策规模的风险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2870/10，上日尾盘为6.2855。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1275/05元，上一交易日尾盘报6.1298元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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