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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 16:48 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月2日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*神华集团       600      150      9   7/3簿记建档  兴业银行     AAA　　   7/4     7/5
                                                   中信银行
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中国铝业公司    450       30      3   7/4簿记建档  光大银行     AAA       7/8     7/9
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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安信证券       35       10     82天    7/3招标     兴业银行    AAA        7/4      7/5 
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黑龙江高速     50       15      12   7/4簿记建档   浦发银行    AA+       7/5      7/8
公路集团
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行      AAA        --       --
投资集团                                           民生银行
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大连国有资源   20       10      12     推迟发行    工商银行    AA         --       --
投资      
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宁波城建       40       10      12     推迟发行    中信证券    AA+        --       --
投资控股                                           国开行
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东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行    AA         --       --
 
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保利协鑫       10        6      12     推迟发行    光大银行    AA         --       --
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万达集团       18.5      9      12     推迟发行    建设银行    AA-        --       --
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南通自来水公司 2.8       1.4    12     推迟发行    浙商银行    AA-        --       --
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南京港集团     13        3      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                                   南京银行
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云内动力       10        6      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                        光大银行
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龙力生物      6.5        3      12     推迟发行    华夏银行    AA-        --       --
 
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广西交通       30       15      12     推迟发行    国开行      AA+        --       --
投资集团                                           浦发银行
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广西投资集团   20       10      12     推迟发行    国开行      AA+        --       --
                                                   浦发银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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南方航空集团   50      10      5    7/4簿记建档    光大银行     AAA     7/5       7/8
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潍坊歌尔集团    4       4      3    7/3簿记建档    中国银行     AA      7/4       7/5
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长沙先导       20      20      5    7/5簿记建档    国开行       AA+     7/9       7/10
投资控股        
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
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四川龙蟒集团    18      10     5     推迟发行      农业银行     AA      --        --
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陕西建工集团    6       3      3     推迟发行      中信银行     AA      --        --
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重庆航运建设    7.5     5      5     推迟发行      建设银行     AA      --        --
发展有限公司                                       国开行
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广西机场       12       6      5     推迟发行      建设银行     AA      --        --
管理集团                                           兴业银行
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穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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福建宁德    1.3      1.3      3    7/3簿记建档    浦发银行     AAA       7/5       7/8
中小企业                    (中债信用增进提供担保)
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注:*代表新增。(完)

 (整理 李宏薇； 审校 边竞)

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