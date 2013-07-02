中国期货：市场对金银涨跌停板收窄解读有误，夜盘交易料不受影响

路透北京7月2日 - 在中国黄金和白银期货夜盘本周五即将登场之际，部分市场人士担心合约修订案中的期价涨跌停幅度过窄，或影响交易连续性。不过接近上海期货交易所的人士表示，金银期价的实际波幅限制由交易所根据市场具体情况确定，目前执行的黄金±5%和白银±6%的幅度标准暂时不会改变。

上期所6月初发布黄金和白银期货标准合约修订案，将黄金和白银期货的每日价格最大波动限制从“不超过上一交易日结算价的±5%”下调至“±3%”。部分市场人士担心，修订案中±3%的涨跌幅新规将在夜盘交易启动后采用。

“6月的修订案只是在期货标准合约层面规定的最低波幅限制，实际操作中交易所会根据市场情况来确定，现在执行的涨跌停幅度标准至少在夜盘推出时不会改变，“该消息人士周二对路透表示。

上述消息人士指出，由于金银期货合约修订案调低了最低交易保证金比例，而该比例与每日价格波幅限制之间存在理论上的联动关系，因此相应地下调涨跌停幅度主要基于理论推算，并不代表在实际执行中也会下调。

此前不少市场人士担心，若金银期货的涨跌停幅度过分收窄，或难以适应国内夜盘对应的欧美交易时段贵金属价格的较大波动，从而影响交易的连贯性。

“交易所启动夜盘交易的初衷之一是加强国内相关期货品种与国际市场的联动，如果过分收紧波幅限制，显然是和这个目的背道而驰的。”上述消息人士称。

宏源期货贵金属分析师冯海虹表示，“在合约文本中调低金银的涨跌停幅度和保证金比例，表明管理层希望在制度层面为控制风险和提高市场参与度提供支持。但考虑到目前贵金属市场波动较剧烈，交易所在实际操作中采用较宽的波幅限制，则更有利于交易价格的连续。”

事实上，上海黄金期货1312合约 本周一的涨幅达到4.04%，已高于合约修订案中所提±3%的波幅限制。