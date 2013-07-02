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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 16:39 BJT

中国债市：回购利率续降利好短券，未来短端收益率仍有下行空间

路透上海7月2日 - 中国银行间债市周二资金状况继续改善，带动短券收益率走低。相对而言，长期品种整体变化不大，部分长债收益率甚至出现小涨。

交易员认为，从近期流动性变化来看，回购利率仍处在向前期低位回归过程中，因此若没有其他不利因素干扰，短券收益率仍有继续下行空间。长端则还要受基本面预期等影响，走势还需要再观察。

北京一券商交易员表示，随着资金面的回暖，短期利率和信用债受益良多。“如果没有什么不好的消息，(短券)收益率还有继续下降的空间。”

银行间市场周二主要回购利率 跌幅较上日继续扩大，幅度约60-100个基点(bp)。

今日国开行招标的五期固息债，一年期品种利率明显低于预期，也显示出市场偏好的一致性。

剩余期限约1.76年的国债130006券最新报价 在3.2000%/3.1500%，上日尾盘为3.2500%/3.2000%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7084 4.7592

上日 4.4154 5.4498

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7218/3.6455 国债参考率报价 3.4336/3.3609 金融债参考率报价 4.1414/4.0803 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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