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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 13:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在澳洲央行会议后尾随澳元/美元下滑

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* 澳洲央行会议后，新西兰元兑美元降至盘中新低0.7765，会前在0.7810/15

* 尽管澳元下跌，澳洲央行仍维持倾向宽松，鼓舞卖家

* 新西兰元随之走低，但跌势较小，澳元/新西兰元因而下跌0.30%至1.1775/80

* 动能指标暗示澳元/新西兰元仍会下跌，1.1755有失守之虞

* 新西兰元/美元短线技术支撑位为6月11日低点0.7761，随后是0.7719，上档0.7830水准为阻力位。(完)

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