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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 14:19 BJT

日本股市：连涨四日且五周来首次收在14,000点上方，受日圆走软提振

路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周二攀升1.8%，五周来首次收在14,000点上方，绩优出口股因日圆走软而上扬。令人鼓舞的美国制造业和建筑业数据亦提振了投资者信心。

日经指数 收高246.24点，报14,098.74点，连续第四个交易日上涨，创5月中旬以来最长连涨纪录。

东证股价指数 收涨1.8%至1,171.84点，交投温和，有30.2亿股易手。(完)

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