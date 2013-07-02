更新版 1-中国货币市场：主要回购利率继续走低，市场对5日缴准担忧有所减弱

(更新收盘价格等)

路透上海7月2日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 跌幅较上日继续扩大，幅度约60-100个基点(bp)。交易员表示，今日资金供给较为充裕，相较之下，出隔夜资金机构增多，而七天等长期限资金则需求略多，供给偏少，显示不少机构对5日缴准疑虑难消。

交易员并称，不断有大行提供不同期限流动性，稳固了机构对未来流动性预期，此外，央行再贴现提供流动性金额虽较小，但亦令机构对未来资金面预期谨慎中担忧有所减小。

“资金供给都挺宽松的，隔夜这几天一直比较多。”华北一银行交易员称，自昨天下午之后，不少机构也在减点出长期资金了，虽说缴准的疑虑并没有消除，但是至少觉得应该不会有很大问题了。

此外，他并表示，央行公开市场没有进行操作，虽说前期资金到期也是在提供流动性，但不过未来怎么操作还要继续观察。

中国人民银行公开市场操作周二继续暂停，单日净投放360亿元人民币，给流动性提供了一定的支撑。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周五(5日)，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。

华中一银行交易员认为，七天、14天资金价格虽有回落，但是由于成交量比较小，价格参考意义仍有待商榷。考虑到7月初会有新一波缴准和财政缴款的冲击，预测资金在7月初仍维持不太宽松状态，而到7月中旬才稍有缓解，但以后的资金松紧程度，应不会再出现比较宽松的局面了。

为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行周一称近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元人民币，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

今日银行间市场质押式回购总成交量为3,871.65亿元，上日为4,123.44亿元继续减少；其中隔夜品种成交2,711.74亿元，上日为2,852.66亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.7084 4.4154 -70.70 2,711.74

七天 4.7592 5.4498 -69.06 781.76

14天 5.0790 6.0842 -100.52 263.89 上海证交所质押式回购利率

一天 1.5150 1.4700 +4.50 2,037.48

七天 3.5000 4.1550 -65.50 178.09

14天 3.9000 4.2200 -32.00 29.15 回购定盘利率

隔夜 3.8057 4.4700 -66.43 --

七天 4.7600 5.6000 -84.00 --

14天 5.0800 6.0700 -99.00 -- Shibor

隔夜 3.7860 4.4560 -67.00 --

七天 4.7500 5.4230 -67.30 --