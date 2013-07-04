《香港已公布新股发行上市日程表》--7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 7/17 国泰君安 6/28-7/4 智美控股 4 8.4-11.2 2.11-2.81 7/11 中银国际 6/28-7/4 当代置业 4 6-9.4 1.49-2.36 7/12 大和 6/28-7/4 港大零售 0.5 0.76-1.07 1.51-2.13 7/11 兴业侨丰融资 6/28-7/4 中国铝罐 1 1-1.2 1-1.2 7/12 申银万国 6/27-7/3 中国擎天软件 3 3.7-4.5 1.22-1.5 7/9 招银国际 6/24-27 开元产业 4.699 16.4-19.7 3.5-4.2 押后 摩根士丹利和渣打 6/24-27 金彩控股 0.8 0.66* 0.82* 7/5 第一上海 6/17-20 励骏创建 9.348 22* 2.35* 7/5 里昂 6/20-25 耐世特 7.2 18.3-25.2 2.54-3.5 押后 中银国际和摩根大 通 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- *7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。