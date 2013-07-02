更新版 1-中港热股：中国上调天然气价有助“止血”，中石油AH股大涨

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路透香港7月2日 - 中国即将上调非居民用天然气价，预料有助中国最大油气生产商--中国石油 缓解进口天然气业务亏损，因而刺激股价周二大涨。

中石油H股午盘涨幅扩大至逾7%至三周高位，收升6.67%，报8.8港元，大市恒生指数 则跌0.7%。中石油A股亦收升2.08%，报7.85元人民币。

中国国家发展和改革委员会上周五宣布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。

发改委通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。

中石油是中国最大的天然气供应商，故是此次调价的最大得益者。分析师称，由于国内天然气售价低于进口成本，去年中石油进口天然气业务亏损419亿元，估计今年将进一步增加，不过此次调价后可望降低亏损额，并提升整体获利。

美银美林分析师Vitus Leung在其报告中称，“若以中石油今年售气量计，调价可以令其全年获利增多190亿元。”

在调价消息公布后，多家投行调升中石油H股的投资评级，其中汇丰将中石油由“减持”升至“增持”，目标价则由9.7港元升至11.1港元。摩根士丹利和法国巴黎亦分别上调中石油H股投资评级至“增持”和“买入”。

调价对上游天然气生产商有正面作用，主要是三大石油公司--中石油、中石化 和中海油 的井口售价得到提升，然对城市燃气供应商则可能有负面影响，利润可能受压。

投行瑞银的报告称，在顺价机制正常执行的情况下，此次价格调整对城市燃气供应商来说影响中性，不过如果高用量的客户未能负担较高的气价，用气量可能会减少，城市燃气供应商更有可能要减价竞争。

另一家投行高盛指出，按存量气和增量气的加幅，估计天然气对液化石油气的价差将由目前45%下降至38%及23%，这样有可能令转用压缩天然气和液化天然气的车辆回本期延长，因此燃气供应商可能有需要重整其发展策略，提高用气效益以抵销成本上升影响。

城市燃气供应商板块显着下滑，其中中石油旗下的天然气终端业务分支--昆仑能源 收跌6.25%，报12.9港元；北京控股 和华润燃气 分别跌逾5.91%及4.6%，报52.55港元及19.08港元。（完）