《台湾利率预测》7月短票利率料0.68-0.70%，宽松基调不改资金持续宽裕

* 7月提存期短票利率料在0.68-0.70%

* 央行维持资金适度宽松基调不变

* 即将迈入现金股利发放高峰

* 本旬发票量仍偏少

路透台北7月3日 - 台湾7月提存期短票利率区间料在0.68-0.70%。货币市场交易人士认为，由于央行维持适度宽松基调不变，此提存期资金料将持续宽裕，市场普遍预料7月短票利率或将维持既有低位区间。

资金调度人士表示，少了季底资金紧缩效应干扰，7月提存期资金流动变化明显较6月来得小，且央行在第二季理监事会重申适度宽松的基调，令此旬资金情势偏向宽松，但仍须留意7月下旬迈入现金股利发放高峰，其中部分个股外资持股比例高，外资依循惯例都会汇出现金股利所得。

“现在不是利率的问题，是发票量太少，根本买不到票!”一民营银行资金调度人士说。

路透周三访谈七家大型金融机构，他们估计7月短票利率主要区间在0.68-0.70%。

票券商交易员指出，7月资金紧缩因子较少，多为到期续发的国库券及公债，而随着现金股利发放，民间法人手边流通现金更为充沛，有利于次级市场交易更加活络，但股利发放的个股通常现金满手，短期内并未见发票需求增温。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利。据初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 7月24日的777亿台币。

台湾央行第二季底宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变。 央行将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单，8日交割。上月得标利率已连三月下滑，并创2010年9月0.624%以来的次低纪录。

一位大型金融机构交易主管提及，担心7月份364天期存单利率标低恐牵动短票利率走跌；不过，多数银行交易员认为，短票利率下调须有指标利率引导，央行此次维持利率不变，预计短票利率向下空间相当有限，7月应会暂且维持在既有区间。

7月提存期的宽松因子部分包括：共约4.7兆(万亿)台币的央行存单到期，以及550亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，央行期初例行发行1,000亿台币的364天期存单；并有两期公债发行，包括两年期公债、20年期公债各发行300亿；以及两期国库券发行，分别为182天期及273天期，金额分别为250亿和350亿。

以下为各金融机构对7月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.68 0.69

大型票券商二 0.68 0.69

大型票券商三 0.68 0.70

大型银行一 0.67 0.70

大型银行二 0.68 0.69

大型银行三 0.68 0.70

大型银行四 0.68 0.70

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