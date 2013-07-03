重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.43%，绝对收益偏低等或致需求偏淡

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 金额：260亿元人民币

* 招标时间：周三(3日)9:30-10:30

* 受访人数：7位（银行、券商）

* 预测区间：3.30%-3.55%

* 预测均值：3.43%（按各家机构预测值平均）

路透北京7月2日 - 中国财政部周三将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然近期银行间货币市场资金利率逐步回落，但本期新债缴款日紧随大额存款准备金清算，且一年期限绝对收益偏低，均对明日一级市场认购热情存一定程度抑制，多数交易员预期届时需求偏淡，利率预测均值落在3.43%。

不过从本期新债利率预测区间较宽，亦可看出市场对明日新债预期存在分歧。有受访交易员提到，资金面暖意渐浓，以及央行表态维稳市场后，现券步入价值回归的过程中，存在“倒挂”现象的国债未来预计将逐步修复，所以这一因素或提振明日新债需求。

广发银行金融市场部资深交易员郝一珺认为，一年国债不同于国开福娃债，后者发行量小，受众更广，容易看到认购倍数比较高中标利率比较低的情况，但国债发行量大，本身招标情况波动就大。

此外，当前二级市场剩余期限比较接近一年的110013和130007最新报价分别在3.4%和3.2%左右，这种分歧也令明日新债招标情况多了不确定性，考虑绝对收益较低预期明日需求偏淡。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种的最新收益率报在3.4706%；二级市场目前剩余期限约0.9178年的固息国债110013券最新 报3.55%/3.20%。

受益于资金价格回落，中国国家开发银行 周二招标的新一轮"福娃债"中，一年和三年短期品种的中标利率偏离市场预期幅度较大，其中一年期中标利率意外超低，而其它中长期品种则稍低或符合预期。

华中一银行分析师亦认为，明日新债需求料不会太好，“资金价格还是比较高的，不划算，并且(缴款日)8号是刚过了5号缴准第一个工作日，估计(银行)都没啥钱。”他称。

上周二中国央行释放清晰信号稳定市场。受此安抚，市场情绪亦自6月中下旬的恐慌中逐步镇静，资金成本出现回落态势，但相对今年上半年来整体的平均水平仍相对较高。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。