中国债市：利率互换总体下跌，市场对本月关键时点的资金面疑虑难消致先跌后涨

路透北京7月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二下跌，走势先跌后涨，短端表现更明显一些。市场人士表示，资金利率大幅回落的同时，市场对本月关键时点的资金面疑虑难消，局势未明朗前IRS波幅受限。

“IRS先下后上，回购利率下来了，但大家对5号缴准还是谨慎，”上海一外资银行交易员称，“IRS前面这波杀太凶了，后面资金面至少不会超级紧。”

他进一步指出，随着基准资金利率的回落，套利操作压力减轻，从这个角度讲，IRS曲线继续倒挂，做陡曲线的交易策略风险或不会太大。一年期品种，3.90%左右似有较强支撑。

北京一大型银行交易员则有不同观点，他认为虽然5号存款准备金清算机构准备已久，安然渡过问题不会很大，不过，之后的资金面情况或依旧不乐观，由此可知，IRS利率下探的空间并不大，而“做陡曲线也不是个好策略”。

由上可见，正是基于对短期资金面的判断不同，机构交易策略各异。

银行间市场周二主要回购利率 跌幅较上日继续扩大，幅度约60-100个基点(bp)。交易员表示，资金供给较为充裕，相较之下，出隔夜资金机构增多，而七天等长期限资金则需求略多，供给偏少，显示不少机构对5日缴准疑虑难消。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周五(5日)，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3020/4.4100 3.8650/3.9440 3.7400/3.8220 3.7380/3.8220 3.7438/4.0163

上日 4.5788/4.6763 3.9238/4.0025 3.7638/3.8525 3.7550/3.8450 3.7910/3.9970

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变化 -0.2768/-0.2663 -0.0588/-0.0585 -0.0238/-0.0305 -0.0170/-0.0230 -0.0472/+0.0193

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。