CNH市场动态：短期利率徘徊高档，关注境内银行缴准的影响

路透香港7月2日 - 香港离岸人民币短期利率尾盘有所回落，中国内地银行半年报结束以及央行官员连番发言稳定情绪，令货币市场较为平稳。不过，银行谨慎观察本周末段境内缴交准备金的影响，预料短期利率本周基本维持在4%上下，难有明显下跌。

市场人士指出，新的月份开始，境内资金面已大致脱离先前紧张混乱的情绪，利率开价也较为稳定，离岸货币市场利率早盘大致持稳在3.5-4.50%，尾盘见下滑至约3.00-3.50%。

“过了半年报，境内的资金面好了佷多，offshore也不那么紧张。”一大型中资行人士说。她表示，市场里资金供给还是以极短天期较多，如果是七天期或更长的天期则＂议价＂较为费力，＂市场对长天期还是谨慎。＂

本地时间下午5:38时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报2.00/3.00%，上周五尾盘在4.50/5.00;一个月隔夜拆借 则报4.00/4.50%。

银行人士表示，今日仍可见到中资大行站在资金需求行，显然部份银行仍有需求回流资金至境内母行，其他银行松紧不均。不过，今日尾盘预先询价的明天隔夜拆款利率开4.00%左右，反映出市场对于资金面仍不敢太宽心。

中国银行间市场周二主要回购利率 跌幅较上日继续扩大，幅度约60-100个基点(bp)。交易员表示，今日资金供给较为充裕，相较之下，出隔夜资金机构增多，而七天等长期限资金则需求略多，供给偏少，显示不少机构对5日缴准疑虑难消。

中国央行行长周小川周一表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。他并表示，央行作为最后贷款人，如有机构确实流动性特别困难，不会放手不管。

本地时间下午6:01时，离岸人民币 报6.1300，上收市价为6.1330，盘中区间在6.1270-6.1315。(完)

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻