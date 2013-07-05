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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 17:58 BJT

表格: 中国房地产商6月销售表现

路透香港7月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年6月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
    
 
                         6月       5月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *龙湖地产               43.3      46.5     -6.9%       -4.6%       223.9         460
 *万科                   134.9     141.6    -4.7%       +1.3%       836.7         未有透露
 *广州富力地产           30.65     29.11    +5.3%       +10.3%      185.79        420
 *首创置业               22.3      10.5     +111.3%     +30.8%      65.9          200
 *碧桂园                 48.5      57.5     -15.6%      +8.7%       336.5         620
 *世茂房地产             71.9      70.1     +2.6%       +19.2%      325.3         550
    
                         5月       4月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 中国海外                128.1     119.3    +7.4%       -13.7%      648.3         不少于1,000
 中渝置地                10.88     6.35     +71.3%      +62%        40.9          88
 合景泰富                15.19     13.33    +14%        +37.5%      68.56         160
 恒大地产                92.1      72.6     +26.9%      -11.2%      341.9         1,000
 
    注：*为新增。（完）

 (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
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