表格: 中国房地产商6月销售表现

路透香港7月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年6月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 6月 5月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *龙湖地产 43.3 46.5 -6.9% -4.6% 223.9 460 *万科 134.9 141.6 -4.7% +1.3% 836.7 未有透露 *广州富力地产 30.65 29.11 +5.3% +10.3% 185.79 420 *首创置业 22.3 10.5 +111.3% +30.8% 65.9 200 *碧桂园 48.5 57.5 -15.6% +8.7% 336.5 620 *世茂房地产 71.9 70.1 +2.6% +19.2% 325.3 550 5月 4月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 中国海外 128.1 119.3 +7.4% -13.7% 648.3 不少于1,000 中渝置地 10.88 6.35 +71.3% +62% 40.9 88 合景泰富 15.19 13.33 +14% +37.5% 68.56 160 恒大地产 92.1 72.6 +26.9% -11.2% 341.9 1,000 注：*为新增。（完） (记者 梁慧仪；审校 黄凯)