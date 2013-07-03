中国公开市场：今日可申报正/逆回购，和三个月央票需求--业内人士

投行观点：F5 Networks评级从持有下调至卖出--德意志银行
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
路透北京7月3日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。
银行间市场资金利率虽仍在继续下探的过程中，但短期内还将面临大额存款准备金清算、财税缴款等的冲击，市场预期仍不敢乐观。人民银行公开市场操作周二继续暂停，单日净投放360亿元人民币，给流动性提供一定的支撑。
在中国央行维稳市场表态的安抚之下，银行间市场资金利率自前周历史高点回落，但仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，上周央行顺势暂停公开市场操作，最终净投放250亿元。
央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
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