更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，提存期底市场资金明显宽裕

(更新拆款数据及存单发行金额)
* 提存期底资金明显宽裕
* 短率续处低位
* 银行旬底积极消积数
* 资金欠缺去化管道
记者 詹静宜
路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。银行调度人士称，提存期底市场资金明显宽裕，银行间积极消化积数，但资金苦无去化管道，短率续处区间低位。
银行资金交易员表示，明天为旬底最后一个交易日，银行间倾向在今天大致调整好旬底积数，不过旬底银行间拆入需求较季底减少许多，拆款仅以到期续做为主，美元对台币换汇交易(SWAP)利差也明显收敛，且短票月初发票量偏少，此皆令银行间欠缺短钱去化管道。
“今天大家都很多钱，宽松到不行!”一位大型民营银行交易员说。
大型金融机构资金调度人士亦指出，旬底央行代收银行间隔夜拆款的量能稍有增加，有助于降低银行间当日超额准备数。
台湾央行将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单，8日交割。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为543亿台币，累计超额准备为4,719亿，加计前期1%的超额准备为5,858亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同于上日。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.375-0.430%，上日在0.380-0.430%。
**月初发票量偏少**
在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今、明天发票量都偏少，目前发票量根本不够因应银行间的买票需求，甚至有票券商今日发票量少到只够提供给民间法人。
“等月中发票量会不会增加些，现在只能度一下!”一大型票券商交易员说。
银行业者指出，在旬底消化积数的压力下，银行间买票需求相当积极，主因拆款利率低于短票利率，银行间还青睐买票来消积数。
今天30天期短票利率主要交投落在0.68-0.69%，同于上日。大区间仍在0.68-0.70%。
台湾央行周二公布，今日共发行4,199.8亿台币存单，若相较存单到期金额4,195.20亿，存单发行余额增4.6亿台币。
本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点分别为周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率周二稳中趋下，证券商因月初资金明显回笼，先行下调公司债RP利率约1个基点。市场并预期本月资金宽松情况将持续至月底，月内仍有下调利率空间。但位于区间低位的票券商，今日暂时维持上日RP利率不变。
市场资金调度人士称，今日开始出现月初效应，投信及寿险端资金均已回笼，再度大量询券；而银行端因提存期底前回补积数多已完成，场上反而出现大量闲置资金，令超额准备快速累积。宽松的水位令资金缺口不大的证券商反应敏感，率先下调RP利率。
“今天钱超多，我看明天钱会(多到)用吐的出来。”一位证券商交易员表示。
市场人士指出，明日为银行端提存期的最后一天，但央行并未明显扩大冲销力道，料资金水位将持续上涨。而银行端余钱如果转投投信旗下货币型基金，在RP市场还有递延效应，料本周RP市场都将处于极度宽松的状态。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，虽与上日相同，但高端利率成交渐少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，上日在0.72-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。(完)
(集体采写 林妙容; 审校 张喜良/黄凯)