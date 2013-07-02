路透基点：九家银行签署7天连锁酒店私有化贷款案，额度分配出炉--RLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，九家银行上周签署了7天连锁酒店的1.2亿美元五年期境外融资案。贷款用于支持7天连锁酒店的私有化。

消息人士称，将在明天提供资金。

牵头行兼簿记行是：国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行。前三家银行各承贷2,000万美元，后两家各承贷1,500万美元。

其他贷款行包括东亚银行、中华开发工业银行与元大商业银行，每家承贷800万美元，安泰商业银行承贷600万美元。

一如先前报导，贷款利率约为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码360-380个基点，受邀银行的承贷额度至少为1,000万美元，先付费用在100个基点以上。该融资的平均年限为3.5年，杠杆水准为低于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

根据汤森路透3月1日报导，凯雷投资集团(Carlyle Group)领衔的财团将私有化报价提高9%至6.88亿美元后，与7天连锁酒店管理层达成协议，将7天连锁酒店私有化。凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团，最初于去年9月接洽公司。他们最终同意为每份7天连锁酒店的美国存托凭证(ADR)支付13.80美元，高于此前12.70美元的报价。

7天连锁酒店有逾1,000家酒店，覆盖中国162个城市。华平投资集团(Warburg Pincus)为最大股东，持股16%。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)