国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌至两周低位，因供给增多

路透新加坡7月2日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑到两周低点，消息人士称因柴油供给开始渗入市场。近期临时性的季节需求，曾一度让市场得到支撑。

8月柴油裂解价差下滑0.50美元，至较迪拜原油每桶升水17.60美元，为6月18日以来的最低水平，当时至较迪拜原油每桶升水17.50美元。6月末时，近月柴油裂解价差曾触及逾三个月高位。

沙特柴油需求预计将在8月大幅下降，因国有企业沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)料已满足斋月需求。

交易商补充道，来自台湾和印度的更多现货供应，预计也将让炼厂的加工利润受到冲击。

交易员说，台塑石化向壳牌售出30万桶航煤船货，船期为8月10-16日，每桶升水0.25美元。这比台塑石化稍早出售的7月中旬装运船货高出0.05美元。

一位业界消息人士表示，台湾中油公司计划在7月底之前重启因火灾而关闭的一个精炼装置，时间要晚于最初预期。

Bahrain Petroleum求售4-6万吨8月28日到8月31日装载的航煤。该招标将在7月3日关闭。

中国石油天然气股份有限公司向托克(Trafigura)售出10万桶航煤，运期为7月17-21日，价格较7月17-23日的新加坡报价均值每桶升水0.70美元。(完)

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