路透基点：阿里巴巴80亿美元贷款额度完成分配--RLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士，阿里巴巴集团80亿美元贷款案的分配工作已经完成。
九家原始牵头行、承销行与簿记行中的八家：花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利，各自承担5.50亿美元；而牵头行兼簿记行澳新银行则负责5亿美元。
同时担任牵头行兼簿记行的还有中国银行澳门分行，承贷4.50亿美元；高盛承贷3亿美元；ING Bank和苏格兰皇家银行各自承贷2.75亿美元。
以高级牵头行身份加入银团的，还有永隆银行，承贷3亿美元；法国巴黎银行和法国兴业银行分别承贷2.50亿美元。
五家银行以牵头行身份参贷，并各自承贷1.80亿美元：东亚银行、台湾银行、中信银行(国际)、兆丰国际商业银行和平安银行。
中华开发工业银行承贷1亿美元，任高级主办行。
一位消息人士说，这些银行将在7月17日签约。
这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。
三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。
银行受邀按比例以三个层级承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。
综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。
部分贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)