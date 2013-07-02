金砖国家：7月2日股汇市收盘纵览

路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月2日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低报932.12点。

中国股市：沪综指连三日收升重返2,000点，短线料延续反弹行情

香港股市：回吐涨幅并收低，因中资银行类股下滑

中国汇市：人民币持稳，周五例行调准前市场料保持观望

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印度股市：终止连续三日涨势收低，因获利卖压打击Reliance Industries等最近表现出色的个股，而且外资卖超的同时成交量下滑，也削弱了市场人气。指标BSE指数 收低0.58%或113.57点，报19,463.82，从周一触及的近一个月高位回撤。NSE指数 下降0.7%或41.30点，报5,857.55。

印度汇市：印度卢比兑美元 连续第二日走软，因国营银行购买美元以帮助政府进行国防采购，而且市场仍担心外资持续撤离。卢比兑美元收报59.66/67，上日收在59.51/52。今日盘中在59.17-59.7150区间交投。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,274.070点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.24%至694.08点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.54%，报33.1505卢布，卢布兑欧元 微升0.06%至43.0225卢布。

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巴西股市：创四年多来最低收位，因该国公布的工业生产数据疲弱，令经济前景更加暗淡。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌4.24%报45,228.95，为2009年4月以来最低收位，也创下2011年9月以来最大单日跌幅。

巴西汇市：巴西雷亚尔受疲弱数据拖累下挫，墨西哥披索亦回落

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南非股市：在Investec等金融类股引领下收低，跟随新兴市场股市的疲势，因中国数据显示制造业活动进一步放慢。不过Assore和Impala Platinum等资源类股受到大宗商品价格走升的提振。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑0.32%至35,252.13点。综合指数 收低0.22%报39,844.70点，结束连续五日的上涨。