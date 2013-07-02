《香港报摘》--经济日报7月3日

* 头版头条：

--中国提高气价消息在上周五发布后，港股周二假后复市，中石油 股价裂口高开，全日收升6.7%，为逾四年来最大升幅，成交额亦较平日高出2.6倍。

* 其他：

--半年结过后人民币资金仍见紧张，香港发钞行之一的渣打 香港昨天全綫上调3、6、12个月人民币定存息至3厘，为今年初水平，其他银行均有加息压力。

--君阳太阳能 成为从事火电业务的三吉利第二大股东后，两家公司计划五年内共同开发太阳能光伏分布式能源发电项目，规模500兆瓦，估计涉资35亿元人民币。

--五粮液经销商银基 主席兼行政总裁梁国兴称，中央反贪腐及限制三公消费等政策“确实有影响〞，公司今年将转攻中低端酒。

--滙丰控股 环球银行及资本市场行政总裁安思明（Samir Assaf）称，为抢得更高市场份额决重组架构，于8月中分成三个分部，该行强调有关改动不涉及人手增减。

--花旗中国称，继上周获得中国证监会批准在内地开展基金销售业务后，已于昨日成功办理了首笔基金包含两只基金的申购业务，正式启动其基金销售，并将分阶段在全国分支网点为当地居民提供基金销售服务。（完）

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