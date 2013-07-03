版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--7月4日****

路透7月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
        
 7月4日(四)
   GMT时间                 经济指标/活动               公布时段      预估值       前值
 0130          澳洲建筑许可(较前月)                           5月        -1.5%      +9.1%
               澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                    --        +2.5%           
 0800          意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP       第一季           --       1.4%
               )之比                                                            
 1100          英国央行量化宽松规模(亿英镑)                   7月        3,750      3,750
               英国央行利率决议                                          0.50%      0.50%
 1145          欧洲央行利率决议(主要再融资利率)               7月        0.50%      0.50%
               欧洲央行利率决议(存款利率)                                0.00%      0.00%
 
 7月3日-5日
 0700          英国Halifax房价指数(较前月)                    6月                   +0.4%
                         房价指数三个月均值(较上年同                                +3.6%
               期)                                                              
 
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
    
 7月3日(三)
   GMT时间                经济指标/活动                公布时段       现值       预估值
 0130         澳洲零售销售(较前月)                            5月        +0.1%      +0.3%
 0130         澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  5月      顺差6.7       持平
              整体进口(较前月)                                             +2%         --
              整体出口(较前月)                                             +4%         --
 0743         意大利Markit/ADACI服务业PMI                     6月         45.8       47.0
 0748         法国Markit服务业PMI                             6月         47.2       46.5
              法国Markit综合PMI                                           47.4         --
 0753         德国Markit服务业PMI                             6月         50.4       51.3
 0758         欧元区Markit服务业PMI                           6月         48.3       48.6
              欧元区Markit综合PMI                                         48.7       48.9
 0828         英国Markit/CIPS服务业PMI                        6月         56.9       54.5
 0900         欧元区零售销售(较前月)                          5月        +1.0%      +0.2%
              欧元区零售销售(较上年同期)                                 -0.1%      -2.0%
 1100         美国抵押贷款指数(万户)                  6月28日当周        555.5         --
 1100         美国再融资指数                          6月28日当周      2,568.3         --
 1130         美国Challenger企业计划裁员人数(万人)            6月       3.9372         --
 1215         美国ADP民间就业岗位(万)                         6月     增加18.8     增加16
 1230         美国国际贸易收支(亿美元)                        5月    逆差450.3    逆差401
 1230         美国一周初请失业金人数(万人)            6月29日当周         34.3       34.5
              初请失业金人数四周均值(万人)                               34.55         --
              续请失业金人数(万人)                    6月22日当周        293.3        295
 1230         加拿大贸易收支(亿加元)                          5月     逆差3.03      逆差8
              出口(亿加元)                                              393.40      402.0
              进口(亿加元)                                              396.43      407.0
 1400         美国供应管理协会(ISM)非制造业指数               6月         52.2       54.0
              企业活动分项指数                                            51.7       56.8
              就业分项指数                                                54.7         --
              新订单分项指数                                              50.8         --
              物价分项指数                                                52.5         --
 2350         日本投资外国债券(亿日圆)                       前周    卖超9,659         --
              外资投资日本股票(亿日圆)                               买超4,797         --
                                                                                
 
    (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/田建华；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐