主要国家经济指标预测--7月4日****

路透7月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
7月4日(四)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -1.5% +9.1%
澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5%
0800 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP 第一季 -- 1.4%
)之比
1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 7月 3,750 3,750
英国央行利率决议 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议(主要再融资利率) 7月 0.50% 0.50%
欧洲央行利率决议(存款利率) 0.00% 0.00%
7月3日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.4%
房价指数三个月均值(较上年同 +3.6%
期)
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
7月3日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.1% +0.3%
0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 5月 顺差6.7 持平
整体进口(较前月) +2% --
整体出口(较前月) +4% --
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 45.8 47.0
0748 法国Markit服务业PMI 6月 47.2 46.5
法国Markit综合PMI 47.4 --
0753 德国Markit服务业PMI 6月 50.4 51.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 48.3 48.6
欧元区Markit综合PMI 48.7 48.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 56.9 54.5
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +1.0% +0.2%
欧元区零售销售(较上年同期) -0.1% -2.0%
1100 美国抵押贷款指数(万户) 6月28日当周 555.5 --
1100 美国再融资指数 6月28日当周 2,568.3 --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 3.9372 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万) 6月 增加18.8 增加16
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差450.3 逆差401
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月29日当周 34.3 34.5
初请失业金人数四周均值(万人) 34.55 --
续请失业金人数(万人) 6月22日当周 293.3 295
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 逆差3.03 逆差8
出口(亿加元) 393.40 402.0
进口(亿加元) 396.43 407.0
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 52.2 54.0
企业活动分项指数 51.7 56.8
就业分项指数 54.7 --
新订单分项指数 50.8 --
物价分项指数 52.5 --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超9,659 --
外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,797 --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 石冠兰/田建华；审校 白云)