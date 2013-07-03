国际油市：美国原油期货升破100美元创14个月高位，受库存意外骤降影响

美国原油期货 触及14个月高位每桶100.64美元，0008 GMT时报在100.47美元，上涨0.87美元。

布兰特原油期货 上涨0.61美元至每桶104.61美元，是一周多以来最高位。

高盛 周二暂时不建议买进美国原油即卖出布兰特原油，这两者价差收窄至2011年初最窄。

俄罗斯能源部数据显示，国营油企Rosneft 带动俄罗斯6月石油产量至苏联解体后的纪录高位，因Rosneft持续增加其位于东部的重要油田产量。

消息人士说，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)计划开发主要油田地区中两处产量较低的油田。

四名欧元区官员周二表示，希腊还有三天时间，来向贷款人证明其能满足国际救助的附加条件，以获取下一笔的救助款。 (完)

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