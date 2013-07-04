专栏节选：石油需求高峰已过？--今周刊「谷月涵看台湾」

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 也不过两、三年前，「peak oil」一词是指从已知的石油蕴藏量产出已达高峰，这也是过去五年来油价飙涨的原因，甚至可能导致通膨，并带领商品市场上扬，尤以黄金为最。然而，近两个多月来，又有新观点出现，越来越多人认为peak oil指的应该是需求达到高峰；其潜在影响可能与供给高峰相反，也就是通缩。
为什么是需求高峰而非供给高峰？其中最重要的因素是人口结构的变化，先进国家的出生率下降，减少了石油的消费量，还有保存和替代技术、页岩油的商业化开采等。至于相关科技的进步也有影响。如运输工具消耗全球石油逾六成，但石油是极不具效率的能源，必须经过萃取、储存、运输、提炼后，才能运送到终端消费者，更别提石油在战略考量下的取得和保护成本了。
另方面，电力可由多种方式取得，且电力的传输极为低廉及有效率。这也是电动车厂Tesla刮起一阵旋风的原因，可望大幅降低美国的石油消耗，美国消耗石油占全球二二％，台湾则为一．一％。
不论是否正确，石油需求高峰观点的出现，显示过去二年至三年内我们的思惟有多大的改变。事实上，全球石油消费依然成长，二○一○年还比○六年的高峰增加二％；相较之下，美国和欧洲石油消费与○六年相比，则下降一○％。当然，中国填补了欧美减少的部分。
去年中国石油消耗增加三六％，即使中国仍以制造出口为主，但中国石油消费激增主要来自内需运输的需求。如果中国经济进一步走缓，搞不好全球石油总消费会出现净减少。无论如何，长期来看，中国势将采取更有效率的能源技术。
因此，石油需求高峰代表了三件事。首先，财富将由石油生产国移转至石油消费国，台湾也是受惠国之一，即使台湾消费量持续上升。虽然台湾的石油消费增幅比不上中国，但仍较○六年的高峰增加一三％。即使我们采用新技术的进度缓慢，且消费持续增加，但油价仍越走越低。其次，油价通常被视为其他商品价格的指标，当全球经济运作更具效率，且成长趋缓，对多数商品的需求亦将减弱，这也是金价近来走疲的原因。
另一个难以预期的后果是，地缘政治平衡的重大调整及中东的稳定。先前欧巴马总统暗示将介入叙利亚的冲突，如今正试图收回这个承诺；美国在谴责叙利亚政府军使用化学武器攻击叛军后，就没有进一步作为。在经历过伊拉克和阿富汗的痛苦战争后，军事积极介入并未让美国更安全，因此，美国人对于出兵介入叙利亚内战的支持度仅有一五％。如今，中东的石油价值褪色，埃及的街头暴力连连，美国也将自阿富汗撤军，或许中东已不再被美国视为值得留恋的地区。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场. (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。