专栏节选：石油需求高峰已过？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 也不过两、三年前，「peak oil」一词是指从已知的石油蕴藏量产出已达高峰，这也是过去五年来油价飙涨的原因，甚至可能导致通膨，并带领商品市场上扬，尤以黄金为最。然而，近两个多月来，又有新观点出现，越来越多人认为peak oil指的应该是需求达到高峰；其潜在影响可能与供给高峰相反，也就是通缩。

为什么是需求高峰而非供给高峰？其中最重要的因素是人口结构的变化，先进国家的出生率下降，减少了石油的消费量，还有保存和替代技术、页岩油的商业化开采等。至于相关科技的进步也有影响。如运输工具消耗全球石油逾六成，但石油是极不具效率的能源，必须经过萃取、储存、运输、提炼后，才能运送到终端消费者，更别提石油在战略考量下的取得和保护成本了。

另方面，电力可由多种方式取得，且电力的传输极为低廉及有效率。这也是电动车厂Tesla刮起一阵旋风的原因，可望大幅降低美国的石油消耗，美国消耗石油占全球二二％，台湾则为一．一％。

不论是否正确，石油需求高峰观点的出现，显示过去二年至三年内我们的思惟有多大的改变。事实上，全球石油消费依然成长，二○一○年还比○六年的高峰增加二％；相较之下，美国和欧洲石油消费与○六年相比，则下降一○％。当然，中国填补了欧美减少的部分。

去年中国石油消耗增加三六％，即使中国仍以制造出口为主，但中国石油消费激增主要来自内需运输的需求。如果中国经济进一步走缓，搞不好全球石油总消费会出现净减少。无论如何，长期来看，中国势将采取更有效率的能源技术。

因此，石油需求高峰代表了三件事。首先，财富将由石油生产国移转至石油消费国，台湾也是受惠国之一，即使台湾消费量持续上升。虽然台湾的石油消费增幅比不上中国，但仍较○六年的高峰增加一三％。即使我们采用新技术的进度缓慢，且消费持续增加，但油价仍越走越低。其次，油价通常被视为其他商品价格的指标，当全球经济运作更具效率，且成长趋缓，对多数商品的需求亦将减弱，这也是金价近来走疲的原因。

另一个难以预期的后果是，地缘政治平衡的重大调整及中东的稳定。先前欧巴马总统暗示将介入叙利亚的冲突，如今正试图收回这个承诺；美国在谴责叙利亚政府军使用化学武器攻击叛军后，就没有进一步作为。在经历过伊拉克和阿富汗的痛苦战争后，军事积极介入并未让美国更安全，因此，美国人对于出兵介入叙利亚内战的支持度仅有一五％。如今，中东的石油价值褪色，埃及的街头暴力连连，美国也将自阿富汗撤军，或许中东已不再被美国视为值得留恋的地区。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.