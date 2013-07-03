港报财经评论：安倍三支箭继续飞--信报7月3日

安倍三支箭继续飞/习广思

中国内地银行钱荒背景复杂，尽管许多投资者、经济师判断，季节性因素过后，以及近期人行迫于无奈出手注入短期流动性后，钱荒风险将受控，而流动性则会在7月开始缓和。然而，这次内银钱荒最大意义是明确地展示了央行的姿态，中国要整顿内银，目的是要让资金能够进入实体经济，亦要挤压银行间的信贷泡沫。对投资者来说，内银贷款违约或者爆发系统性大崩溃，这些都显得过虑了；只是，信心不足则足以继续令内银股持续低迷。中国内地金融经过长达10年的急速扩张，中国投入4万亿港元救市后，出现信贷乱局，如今未必爆发系统性危机，但市场心理却十分脆弱，要投资者再次上船，难矣。内银股一天未转强，中资股依然难见突破。由欧美股市主导，环球股市经过6月份大震荡后，走势开始回稳，但中港股市受制于中国内地经济、内银风险、A股走势、环球资金等因素，至今没有一项转趋乐观，投资者对7月股市翻身，不宜寄予过高期望。

恒指假后先高后低，开市曾升穿21,000点，高见21,001点，看好的投资者屠熊后，内银股即时脚软，恒指收报20,658点，下跌144点。大市成交额697亿港元，沽空比率12.36%。港股由上周反弹至今，形势未有大变，成交偏低，但沽空高企，反映投资者入市意欲不大。资金持续在板块间轮动，中资电力股一再调整后，终于见到一次配合成交的回升。值得留意的是，电力股大调整，是基于花旗一份报告，指中国内地电费或在第三季下调，引发电力股自5月初开始调整。事隔两个月，花旗再发报告指出，第三季电费下调机会减低，而煤炭成本下跌、潜在加息等因素，都是股价的催化剂，又指华能 目前估值吸引，转軚建议买入。华能股价自5月高位调整逾30%才回稳，沽压减轻后，投资者可吸纳。

不过，火力发电的升势自去年已开始，今年要留意的是新能源股份，尤其是风力发电公司，龙头股龙源 保持强势，以及一众风电设备生产商，都是近期基金的收集对象。港股近期无甚表现，其余环球资产亦未见转势。商品价格持续寻底，资金由新兴市场撤出，澳元弱势未改。澳洲央行维持利率2.75%不变，但央行暗示未来还有减息空间，意味澳元还有贬值机会。(B04)

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欧罗兑日圆短仓有利/苏子

本周四是美国独立日假期；加上市场正等待本周四欧洲央行及英伦银行的议息结果，故令近日不少汇市炒家的入市态度较为审慎，汇市的交投亦因此下降。相信待市场知悉本周五晚美国最新的就业报告结果后，汇市的交投才会回复至正常水平。不过，在汇市交投回落至正常水平前，却担心市场大户或会藉汇市交投下降，而把汇价舞高弄低，从而触发一些主要货币的止蚀盘入市。欧罗兑美元连日来均在1.3心理关口附近获得不俗的承接力，而美元兑日圆升至100心理关口附近亦遇上较明显的阻力，估计市场大户或会伺机令汇价突破上述的重要心理关口，令汇价在大量止蚀盘推波助澜下，即使交投下降，亦可以出现较为夸张的波幅。故投资者若在美国公布就业报告前入市，亦不能掉以轻心，并要严守止蚀。

如欧罗兑美元成功跌破1.3心理关口；同时美元兑日圆亦成功突破100心理关口，届时宜留意欧罗兑日圆能否继续保持在129.8╱130的重要即市支持区以上波动。如欧罗兑日圆已见显着跌至129.8支持以下波动，则意味美元兑日圆突破100心理关口后，并未能出现显着的单边升市，反而欧罗兑美元却在跌破1.3心理关口后出现一浪低于一浪的走势，结果令欧罗兑日圆得以破关而下。昨天欧洲入市时欧罗兑日圆曾高见130.63水平，但到伦敦入市后却显着回落，并令小时图连续呈现两枝大阴烛的不利形态，故汇价大有可能已在昨天欧洲市见了短期重要顶部。

昨天欧罗兑日圆未升至日线一目均衡图云雾区的131.1顶部阻力便迅即掉头回落，若昨晚汇价进一步跌至129.8╱130支持区以下波动及收市，预料汇价自上月13日的124.9低位的反弹浪已正式告一段落，入市策略宜候高建立短仓，看汇价稍后再度下试至125关口。(B10)