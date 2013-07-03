港报财经评论：移动网络股，新一季势强--经济日报7月3日

移动网络股，新一季势强/林瑞芬

恒指自上周以来的超卖反弹，似乎暂受制于21,000，昨高见21,004后回落，收报20,658，全日跌0.7%；大市成交额约697亿港元。新一季度开始，抢闸而出的，仍是年初以来走势向好的移动互联网股，金山软件 、网龙 涨5.5%及8.2%。受惠美国经济复苏的敏华 亦急涨7%；创科实业 则涨2.3%。6月4日曾分析敏华，当时8.3港元，建议7.4港元至7.8港元收集，可惜6月港股大跌市都未受影响，反而昨高见10.66港元，超逾中期目标10港元。中国内地上半年经济缺乏活力，展望新一季也暂无明显改善的动力。据中国内地做生意的朋友讲，公司就算是贷款额在手，近月向银行要求贷款亦未必批，银行经上月央行的教训之后，下半年度必谨慎理财贷款，只有政策扶持的或仍获较低的融资成本；相反，身处产能过剩行业的企业，经营环境更见困难。地方政府亦手紧，新经济亮点又未成形，由此发展，下半年经济前景仍然处低迷境地。盈利增长具把握性的中资股确实不多，下半年拣股低吸，还要打醒十二分精神！

日、美经济面暂胜中国内地，比下去，上证周一上升之后，周二只是微涨，全日升11.3点至2006，维稳有余但大市反弹显缺乏大动力。所见银行同业拆息已有所回落，但下半年中长期融资息率或高于上半年，内银股虽有汇金的支持买盘，极其量做到股价暂时止跌，进行超卖反弹幅度则有限度。说到底，要重新起动A股，就要有新的国策，经济亮点配合支持，不然单靠政策之手，难敌市场之手。展望7、8月，A股仍然是一副休养生息格局，在相对低位争持反覆为主，求大变的时间窗主要看十八届三中全会，确立改革应是重心主题，凝聚信心，方能令A股走出长期低谷。恒指上周始的超卖反弹浪，重要阻力约在21,000，昨高见21,005后迅即回吐，最后收报20,658，全日跌144点；大市成交额697亿港元，初步显示有阻力。6月确认跌穿上升轨破势而回，21,000为目前关键的指标，如能配合成交额重企楼上，化解再试19,400疑虑；相反，就此受制于21,000，显示上周以来的回升只是超卖后的技术性反弹，反覆筑底势本月走势仍颠簸。

说回上文，经6月洗礼之后，抢闸而出的网龙 ，股价于上半年累计涨了76%，但昨日新一季度开展，股价又见抢涨8.2%，突破20港元高位，收报20.95港元。(B05)

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7月开局差，国指宜审慎/余少文

五穷、六绝过后，股民在等七翻身，尽管银行同业拆息继续回落，但6月PMI持续放缓，令人担心第二季经济表现，累及7月开局差，希望7月余下时间可回升，在等直通车时间表。虽然中国内地股市昨日先跌后升，但国企指数却是先升后跌，全日跌107点或1.2%，收9,203点，成交额微升至181亿港元，仍有59%主板H股逆市上升，成分股表现最好是受惠中国上调天然气价的中国石油 ，因为天然气业务有望转亏为盈；而红筹指数跌81点或2%，收3,947点，成交额67亿港元，主要受内房股和昆仑能源 下跌所拖累。然而，国指连日维持大成交量，最好是大户在低位收集，否则指数可能再跌穿9,000点，及朝8,000点进发。最乐观是国指小时图出现复式头肩底形态，一旦上扬，可回试10,000点水平；当然最好是裂口走高，连同上月底的下跌裂口可形成岛形底，后市会好转。惟希望愈大，失望愈大，目前还要摸着政策过河，若然中国不支持，后市还是危危乎。

虽然人民银行继续暂停发行央票和正回购操作，银行同业拆息又回落，如隔夜拆息降至不足4厘，1个月拆息昨日降幅最大达108个共点，降至5.8厘，似乎反映中国放水。但仍然担心中国政策会再收紧，因为中国内地资料显示，万科、绿地集团和中国海外 位列上半年卖楼销售额前三位，又绝大部分内房企业全年销售目标完成已经接近60%，展望下半年达标难度不大，由于中国一直不想银行贷款过度流入楼市，但发展商在中国政策打压下仍然可以录得不俗收入，似乎打压内房政策成效有限，打压政策加码的机会颇高。

另一更令人担心是6月PMI降至50.1%，虽守在市场认为的50%枯荣线之上，但已较上月回落0.7个百分点，回到2月农历年传统淡月的水平，反映中国内地制造业持续下滑；而中型企业PMI和小型企业PMI分别为49.8%和48.9%，虽然高于汇丰以中小企为主所编制的6月PMI48.2%，但数字低于50%，反映中国内地中小企情况并不乐观。加上汇丰PMI见9个月低位，亦较早前的初值48.3%为低，难怪人民银行近日增加个别分行再贴现额度120亿元人民币，用作支持小微企和三农的信贷投放。(B03)