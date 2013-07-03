《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

*明报：

--香港土地注册处资料显示，周大福 、东方表行 分别以月租350万港元及310万港元，继续租用尖沙嘴弥敦道50号金域假日酒店地下舖位。

--瑞安房地产 将于本周末在港发售其位于上海、重庆、大连和佛山四地的楼盘，目标客户为在内地工作和生活的港人，预料四个楼盘悉数售出可共套现5亿元人民币。

*星岛日报：

--行政会议上周已通过新界东北的最新修订方案，包括可建单位数目上升至6万个，公私营房屋比例亦升至6:4，并会暂时搁置坪輋及打鼓岭的新发展区。

--发展商加快推出新盘发售，估计7月的新盘供应量将超过2,200伙，其中由新世界 发展的元朗洪水桥溱林最快于下周三推出。

--地政总署公布招标于沙田九肚豪宅地以及元朗东头德业街限量地，据测计师估计，该幅土地可为库房带来最少共约35亿港元收入。

*苹果日报：

--王府井百货维持对春天百货 每股1.2港元的全面收购建议，公司并表示，收购价属公平合理，强调不会提价，并有意将春天百货进行私有化。

--壹传媒 公布，根据2012年融资及2013年融资各自之条款，公司已透过代理银行获得全部贷款银行同意豁免、公司于截至2013年3月底止年度违反若干财务契约之规定。

--中原按揭经纪有限公司董事总经理王美凤表示，随着加息周期逼近，银行定按揭的息率将会上调，加上近期港银贷存比率略升，巿场有加按息的隐忧。

*东方日报：

--市场消息透露，中国最大润滑油添加生产商天合化工集团最快今年第三季来港上市，集资最少10亿美元。该公司曾于2011年拟赴伦敦上市，惟最终因市场反应一般而搁置。

--渣打香港的定息按揭优惠如期于6月底完结，其香港及大中华区存款及按揭业务主管王维宪称，该行暂未有计划重推定按。

--飞达帽业 预期截至今年6月底止中期盈利将按年录得重大减少，而集团强调已采取的对应成本上升的措施需时反映。

*文汇报：

--优库资源 宣布以下限1.3港元定价，集资净额4.4亿港元，首日挂牌盘前暗盘交易全日没有成交，是今年首宗暗盘零成交的新股。

--丽新发展 位于油塘的新楼盘〝OCEAN ONE〞于上月底检视修订售楼书后，周二(2日)以原价重推52伙单位，可惜销情惨淡，首日录得零成交。

*大公报：

--恒生银行 周二调高定息按揭息率，3年及4年的定息期息率分别调至2.8厘及3.25厘，加幅约为50及85个基点。（完）

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