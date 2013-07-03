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货币新闻 | 2013年 7月 3日 星期三 09:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连续第二日上涨，因低价吸引投资者买入

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 660.50 2.25 +0.34% +0.84% 696.53 27

CBOT玉米 504.25 1.50 +0.30% +0.60% 546.53 57

CBOT大豆 1242.50 0.00 +0.00% -0.06% 1289.95 75

CBOT稻米 $15.27 -$0.03 -0.20% -1.17% $15.79 33

美国原油 $100.42 $0.82 +0.82% +2.48% $95.68 74

汇率

欧元/美元 $1.297 -$0.001 -0.07% -0.73%

美元/澳元 0.914 0.000 +0.01% -1.03%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王翔琼; 审校 王兴亚/张明钧)

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