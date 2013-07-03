欧洲经济：德总理梅克尔召集峰会应对欧失业问题，批评者称选举作秀

* 梅克尔将举行峰会，讨论欧元区失业率创纪录高位的问题

* 批评者称梅克尔此举是为了9月大选

* 欧盟领袖将研究解决青年失业的“最佳作法”

路透柏林7月3日 - 德国总理梅克尔周三将在柏林与欧洲领袖开会，讨论如何因应青年长期失业的问题。批评者认为，此峰会是德国大选前的公关活动。

在欧元区危机的多数时候，梅克尔都坚持负债过多的国家需削减公共支出。但面对9月德国即将举行的大选，梅克尔正设法重塑形象，让自己看起来像是欧洲失业问题及其公共财政的救世主。

将有逾20位欧盟领袖与会，包括西班牙首相拉霍伊和希腊总理萨马拉斯等与梅克尔看法一致的保守派，以及法国总统奥朗德和意大利总理莱塔等经常与梅克尔意见相左的偏左派领导人。

他们将和欧洲理事会主席范龙佩及欧盟执委会主席巴罗索讨论，如何最有效地在未来两年斥资60亿欧元(合78.2亿美元)，创造就业并提供训练和见习。

梅克尔希望研究怎样才是对抗失业和创造持久岗位的最佳作法，并观察低失业率国家的经验。劳工部长和官员们将研究如何创造一个劳工机构网络。

“青年失业可能是欧洲所面临的最迫切问题。 德国人已从两德统一以来我们本身的结构性改革中，累积了大量经验，希望能将这些经验分享出去，”她在峰会前夕于欧洲报纸的群访时表示。

但会议召开的时间引人侧目。

德国的反对党社会民主党批评梅克尔是在召开“作秀峰会”。

“现在她就像开着一辆救护车，在欧洲四处发放创可贴(OK绷)给因为她自己政策所导致的伤者。”社会民主党的Andrea Nahles称。(完)