版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 3日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆远离一目均衡云区顶部131.13

0149GMT

* 欧元/日圆随美元以及其它货币兑日圆的跌势而下跌，受获利了结以及出口商交易影响

* 欧元/日圆已经远离一目均衡云区顶部131.13

* 跌破小时图上一目均衡转换线130.67、基准线130.45和小时图云区顶部129.88

* 日股和美元/日圆是主要关注焦点，欧元/日圆走势基本上受其它汇率影响

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐