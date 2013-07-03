《汇市简讯》欧元/日圆远离一目均衡云区顶部131.13

标题新闻：全球最大太阳能逆变器生产商SMA Solar称，将把旗下SMA Railway Technology卖给中国鼎汉技术
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* 欧元/日圆随美元以及其它货币兑日圆的跌势而下跌，受获利了结以及出口商交易影响
* 欧元/日圆已经远离一目均衡云区顶部131.13
* 跌破小时图上一目均衡转换线130.67、基准线130.45和小时图云区顶部129.88
* 日股和美元/日圆是主要关注焦点，欧元/日圆走势基本上受其它汇率影响
(完)
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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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* E-迷你标普500指数期货涨0.1%，日经指数跌0.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.22%，西德克萨斯中质油期货涨0.37%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.42%
路透香港3月29日 - 中国房地产商--雅居乐地产周三宣布，与合作伙伴订立框架协议，共同开发位于中山地区不同地点的八个项目，总金额约27.7亿元人民币。