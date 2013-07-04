《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国铝业公司30亿元人民币三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 黑龙江高速公路集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 南方航空集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 兰州银行11.8亿元三年期固息债1320012，票面利率4.80% 兰州银行8.2亿元五年期固息债1320013，票面利率4.90% 瓦房店国资经营15亿元七年期固息债1380221，票面利率6.20% 长城电脑 5亿元三年期中票101366001，票面利率5.38% 伊犁农四师国有资产投资4亿元五年期中票101360001，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 新郑新区发展投资15亿元六年期固息债1380231，票面利率6.52% 神华集团150亿元九个月期超短融 安信证券10亿元82天短期融资券1390053，票面利率4.79% 华泰证券 30亿元85天期短融1390052，票面利率5.08% 潍坊歌尔集团4亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中电投蒙东能源集团司5亿元一年期短融041254036到期兑付，票面利率3.95% 中国复合材料集团5亿元一年期短融041262028到期兑付，票面利率4.27% 东方雨虹 1.5亿元一年期短融041269016到期兑付，票面利率6.70% 安徽皖北煤电集团公司10亿元10年期固息债068033付息，票面利率4.35% 北京首都公路发展集团8亿元10年期固息债078029付息，票面利率5.12% 重庆市能源投资集团8亿元10年期固息债078030付息，票面利率5.20% 三一重工 5亿元10年期固息债078031付息，票面利率5.20% 国家电网公司74亿元七年期固息债088013付息，票面利率5.60% 国家电网公司121亿元10年期固息债088014付息，票面利率5.71% 广西百色开发投资集团8亿元七年期固息债1280193付息，票面利率6.50% 雅安市国有资产经营8亿元七年期固息债1280195付息，票面利率7.39% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继中国国家审计署上周公布年度预算执行审计报告后，中国国务院本周常务会议部署审计后整改工作，研究 激活财政存量资金，要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过“紧日子”。 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇)