《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国铝业公司30亿元人民币三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 黑龙江高速公路集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 南方航空集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 兰州银行11.8亿元三年期固息债1320012，票面利率4.80% 兰州银行8.2亿元五年期固息债1320013，票面利率4.90% 瓦房店国资经营15亿元七年期固息债1380221，票面利率6.20% 长城电脑 5亿元三年期中票101366001，票面利率5.38% 伊犁农四师国有资产投资4亿元五年期中票101360001，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 新郑新区发展投资15亿元六年期固息债1380231，票面利率6.52% 神华集团150亿元九个月期超短融 安信证券10亿元82天短期融资券1390053，票面利率4.79% 华泰证券 30亿元85天期短融1390052，票面利率5.08% 潍坊歌尔集团4亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中电投蒙东能源集团司5亿元一年期短融041254036到期兑付，票面利率3.95% 中国复合材料集团5亿元一年期短融041262028到期兑付，票面利率4.27% 东方雨虹 1.5亿元一年期短融041269016到期兑付，票面利率6.70% 安徽皖北煤电集团公司10亿元10年期固息债068033付息，票面利率4.35% 北京首都公路发展集团8亿元10年期固息债078029付息，票面利率5.12% 重庆市能源投资集团8亿元10年期固息债078030付息，票面利率5.20% 三一重工 5亿元10年期固息债078031付息，票面利率5.20% 国家电网公司74亿元七年期固息债088013付息，票面利率5.60% 国家电网公司121亿元10年期固息债088014付息，票面利率5.71% 广西百色开发投资集团8亿元七年期固息债1280193付息，票面利率6.50% 雅安市国有资产经营8亿元七年期固息债1280195付息，票面利率7.39% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --继中国国家审计署上周公布年度预算执行审计报告后，中国国务院本周常务会议部署审计后整改工作，研究 激活财政存量资金，要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过“紧日子”。 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。